Cyberpunk 2077 cheats: How to get unlimited money, and unlock all the weapons and upgrades available

Cyberpunk 2077 cheats are the perfect shortcut to filling your bank account with unlimited money, and unlocking whatever weapons, upgrades, clothing, or other items you want without having to put in the work across The Night City first. As with many other PC games, you can enter Cyberpunk 2077 cheat codes by accessing the developer's console and typing in debug commands, but first you need to install the CyberConsole from NexusMods to make it accessible. An important point to note is that using mods can have unexpected consequences and potentially break your save game, either now or in the future when patches are released, so make sure that you back up your save file before you start and continue at your own risk.

Once the mod is installed, you can enter Cyberpunk 2077 cheats when the game is running in either Windowed or Borderless Window mode, by pressing the tilde key (marked ` or ~, usually on the top left of your keyboard) to bring up the console. Once you've entered the Cyberpunk 2077 cheat codes you require, press the tilde key again to close the console. We've divided the following console commands into sections for easy access (there's a lot of them!), though if you're looking for cheats such as No Clip or God Mode then unfortunately for now they either aren't included or the correct command hasn't been identified.

In case it wasn't already clear, these Cyberpunk 2077 cheats are for PC players only, however if you're using a PlayStation or Xbox then for the time being at least you can access the Cyberpunk 2077 money glitch and quickly rack up an unlimited amount of eddies.

Cyberpunk 2077 Money Cheat

Use the format player.inventory.addItem(Items.money,[x]) replacing [x] with the amount of money to add to your account.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.money,1000) to receive 1,000 eddies.

Cyberpunk 2077 Weapon Cheats

Use the format player.inventory.addItem([x]) replacing [x] with the code for the weapon you want to receive.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.mq001_scorpions_knife) to receive the Scorpions Knife.

Use these codes with caution, as legendary or iconic weapons may spawn as weaker versions based on your level, and quest weapons may get permanently stuck in your inventory.

Items.mq001_scorpions_knife

Items.mq007_skippy

Items.mq008_golden_knuckledusters

Items.mq011_wilson_gun

Items.mq025_buck_gun

Items.Preset_Achilles_Default

Items.Preset_Achilles_Military

Items.Preset_Achilles_Nash

Items.Preset_Achilles_Neon

Items.Preset_Achilles_Pimp

Items.Preset_Achilles_Tiny_Mike

Items.Preset_Ajax_Default

Items.Preset_Ajax_Military

Items.Preset_Ajax_Moron

Items.Preset_Ajax_Neon

Items.Preset_Ajax_Pimp

Items.Preset_Ajax_Training

Items.Preset_Ashura_Default

Items.Preset_Ashura_Military

Items.Preset_Ashura_Neon

Items.Preset_Ashura_Pimp

Items.Preset_Base_Copperhead

Items.Preset_Base_Lexington

Items.Preset_Base_Masamune

Items.Preset_Baseball_Bat_Default

Items.Preset_Baseball_Bat_Denny

Items.Preset_Baton_Alpha

Items.Preset_Baton_Beta

Items.Preset_Baton_Gamma

Items.Preset_Baton_Tinker_Bell

Items.Preset_Burya_Comrade

Items.Preset_Burya_Default

Items.Preset_Burya_Military

Items.Preset_Burya_Neon

Items.Preset_Burya_Pimp

Items.Preset_Butchers_Knife_Default

Items.Preset_Cane_Fingers

Items.Preset_Carnage_Default

Items.Preset_Carnage_Military

Items.Preset_Carnage_Mox

Items.Preset_Carnage_Neon

Items.Preset_Carnage_Pimp

Items.Preset_Cattle_Prod_Tinker_Bell

Items.Preset_Chao_Default

Items.Preset_Chao_Military

Items.Preset_Chao_Neon

Items.Preset_Chao_Pimp

Items.Preset_Chefs_Knife_Default

Items.Preset_Copperhead_Default

Items.Preset_Copperhead_Genesis

Items.Preset_Copperhead_Military

Items.Preset_Copperhead_Neon

Items.Preset_Copperhead_Pimp

Items.Preset_Crowbar_Default

Items.Preset_Crusher_Default

Items.Preset_Crusher_Military

Items.Preset_Crusher_Neon

Items.Preset_Crusher_Pimp

Items.Preset_Defender_Default

Items.Preset_Defender_Military

Items.Preset_Defender_Neon

Items.Preset_Defender_Pimp

Items.Preset_Dian_Default

Items.Preset_Dian_Military

Items.Preset_Dian_Neon

Items.Preset_Dian_Pimp

Items.Preset_Dian_Trauma

Items.Preset_Dian_Yinglong

Items.Preset_Dildo_Stout

Items.Preset_Grad_Buck

Items.Preset_Grad_Default

Items.Preset_Grad_Military

Items.Preset_Grad_Neon

Items.Preset_Grad_Panam

Items.Preset_Grad_Pimp

Items.Preset_Hammer_Default

Items.Preset_Hammer_Sasquatch

Items.Preset_HMG_Default

Items.Preset_Igla_Default

Items.Preset_Igla_Military

Items.Preset_Igla_Neon

Items.Preset_Igla_Pimp

Items.Preset_Igla_Sovereign

Items.Preset_Iron_Pipe_Default

Items.Preset_Kanabo_Default

Items.Preset_Katana_Arasaka_2020

Items.Preset_Katana_Cocktail

Items.Preset_Katana_Default

Items.Preset_Katana_GoG

Items.Preset_Katana_Hiromi

Items.Preset_Katana_Military

Items.Preset_Katana_Neon

Items.Preset_Katana_Saburo

Items.Preset_Katana_Surgeon

Items.Preset_Katana_Takemura

Items.Preset_Katana_Training

Items.Preset_Kenshin_Default

Items.Preset_Kenshin_Frank

Items.Preset_Kenshin_Military

Items.Preset_Kenshin_MQ041

Items.Preset_Kenshin_Neon

Items.Preset_Kenshin_Pimp

Items.Preset_Kenshin_Royce

Items.Preset_Kenshin_Takemura

Items.Preset_Knife_Default

Items.Preset_Knife_Military

Items.Preset_Knife_Stinger

Items.Preset_Knuckles_Default

Items.Preset_Knuckles_Golden

Items.Preset_Knuckles_Military

Items.Preset_Knuckles_Pimp

Items.Preset_Kukri_Default

Items.Preset_Kukri_Voodoo

Items.Preset_Lexington_DEBUG

Items.Preset_Lexington_Default

Items.Preset_Lexington_Military

Items.Preset_Lexington_Neon

Items.Preset_Lexington_Pimp

Items.Preset_Lexington_Toygun

Items.Preset_Lexington_Wilson

Items.Preset_Liberty_Default

Items.Preset_Liberty_Dex

Items.Preset_Liberty_Rogue

Items.Preset_Liberty_Yorinobu

Items.Preset_Machete_Default

Items.Preset_Machete_Maelstrom

Items.Preset_Machete_Valentinos

Items.Preset_Masamune_Arasaka_2020

Items.Preset_Masamune_Default

Items.Preset_Masamune_Flashlight

Items.Preset_Masamune_Military

Items.Preset_Masamune_Neon

Items.Preset_Masamune_Pimp

Items.Preset_Masamune_Rogue

Items.Preset_Masamune_Scope

Items.Preset_Masamune_Trauma

Items.Preset_MQ008_Nova

Items.Preset_Nekomata_Breakthrough

Items.Preset_Nekomata_Default

Items.Preset_Nekomata_Military

Items.Preset_Nekomata_Neon

Items.Preset_Nekomata_Pimp

Items.Preset_Nova_Default

Items.Preset_Nova_Doom_Doom

Items.Preset_Nova_Military

Items.Preset_Nova_Neon

Items.Preset_Nova_Pimp

Items.Preset_Nova_Q000_Nomad

Items.Preset_Nue_Arasaka

Items.Preset_Nue_Arasaka_2020

Items.Preset_Nue_Default

Items.Preset_Nue_Jackie

Items.Preset_Nue_Maiko

Items.Preset_Nue_Military

Items.Preset_Nue_Neon

Items.Preset_Omaha_Default

Items.Preset_Omaha_Military

Items.Preset_Omaha_Neon

Items.Preset_Omaha_Pimp

Items.Preset_Omaha_Suzie

Items.Preset_Overture_Cassidy

Items.Preset_Overture_Default

Items.Preset_Overture_Default_E

Items.Preset_Overture_Default_L

Items.Preset_Overture_Default_R

Items.Preset_Overture_Default_U

Items.Preset_Overture_Kerry

Items.Preset_Overture_Legendary

Items.Preset_Overture_Military

Items.Preset_Overture_Neon

Items.Preset_Overture_Pimp

Items.Preset_Overture_River

Items.Preset_Palica_Default

Items.Preset_Palica_Military

Items.Preset_Palica_Neon

Items.Preset_Palica_Pimp

Items.Preset_Pipe_Wrench_Default

Items.Preset_Pulsar_Buzzsaw

Items.Preset_Pulsar_Default

Items.Preset_Pulsar_Military

Items.Preset_Pulsar_Neon

Items.Preset_Pulsar_Pimp

Items.Preset_Q001_Lexington

Items.Preset_Quasar_Default

Items.Preset_Quasar_Military

Items.Preset_Quasar_Neon

Items.Preset_Quasar_Pimp

Items.Preset_Saratoga_Arasaka_2020

Items.Preset_Saratoga_Default

Items.Preset_Saratoga_Maelstrom

Items.Preset_Saratoga_Military

Items.Preset_Saratoga_Neon

Items.Preset_Saratoga_Pimp

Items.Preset_Saratoga_Raffen

Items.Preset_Satara_Default

Items.Preset_Satara_Military

Items.Preset_Satara_Neon

Items.Preset_Satara_Pimp

Items.Preset_Shingen_Default

Items.Preset_Shingen_Military

Items.Preset_Shingen_Neon

Items.Preset_Shingen_Pimp

Items.Preset_Shingen_Prototype

Items.Preset_Shovel_Caretaker

Items.Preset_Sidewinder_Default

Items.Preset_Sidewinder_Divided

Items.Preset_Sidewinder_Military

Items.Preset_Sidewinder_Neon

Items.Preset_Sidewinder_Pimp

Items.Preset_Silverhand_3516

Items.Preset_Sor22_Default

Items.Preset_Sor22_Military

Items.Preset_Sor22_Neon

Items.Preset_Sor22_Pimp

Items.Preset_Tactician_Default

Items.Preset_Tactician_Headsman

Items.Preset_Tactician_Military

Items.Preset_Tactician_Neon

Items.Preset_Tactician_Pimp

Items.Preset_Tanto_Default

Items.Preset_Testera_Default

Items.Preset_Testera_Neon

Items.Preset_Testera_Pimp

Items.Preset_Tire_Iron_Default

Items.Preset_Tomahawk_Default

Items.Preset_Unity_Default

Items.Preset_Unity_Military

Items.Preset_Unity_Neon

Items.Preset_Unity_Pimp

Items.Preset_V_Unity

Items.Preset_V_Unity_Cutscene

Items.Preset_Yukimura_Default

Items.Preset_Yukimura_Kiji

Items.Preset_Yukimura_Military

Items.Preset_Yukimura_Neon

Items.Preset_Yukimura_Pimp

Items.Preset_Yukimura_Skippy

Items.Preset_Zhuo_Default

Items.Preset_Zhuo_Eight_Star

Items.Preset_Zhuo_Military

Items.Preset_Zhuo_Neon

Items.Preset_Zhuo_Pimp

Items.Preset_Zhuo_Trauma

Items.q114_cassidy_revolver

Items.q115_corpo_rifle

Items.q115_katana

Items.q115_pistol

Items.q115_revolver

Items.q115_rifle

Items.q115_shotgun

Items.sq021_peter_pan_baton

Items.sq029_rivers_gun

Items.sq030_old_gun

Cyberpunk 2077 Grenade cheats

Items.GrenadeBiohazardHoming

Items.GrenadeBiohazardRegular

Items.GrenadeCuttingRegular

Items.GrenadeEMPHoming

Items.GrenadeEMPRegular

Items.GrenadeEMPSticky

Items.GrenadeFlashHoming

Items.GrenadeFlashRegular

Items.GrenadeFragHoming

Items.GrenadeFragRegular

Items.GrenadeFragSticky

Items.GrenadeIncendiaryHoming

Items.GrenadeIncendiaryRegular

Items.GrenadeIncendiarySticky

Items.GrenadeReconRegular

Items.GrenadeReconSticky

Cyberpunk 2077 Weapon Attachment Cheats

Use the format player.inventory.addItem([x]) replacing [x] with the code for the weapon attachment you want to receive.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.PowerfulFabricEnhancer01) to receive the Powerful Fabric Enhancer.

Items.PowerfulFabricEnhancer01

Items.PowerfulFabricEnhancer02

Items.PowerfulFabricEnhancer03

Items.PowerfulFabricEnhancer04

Items.PowerfulFabricEnhancer05

Items.PowerfulFabricEnhancer06

Items.PowerfulFabricEnhancer07

Items.PowerfulFabricEnhancer08

Items.SimpleFabricEnhancer01

Items.SimpleFabricEnhancer02

Items.SimpleFabricEnhancer03

Items.SimpleFabricEnhancer04

Items.SimpleFabricEnhancer05

Items.SimpleFabricEnhancer06

Items.SimpleFabricEnhancer07

Items.SimpleFabricEnhancer09

Items.SimpleFabricEnhancer10

Items.SimpleFabricEnhancer11

Items.SimpleFabricEnhancer12

Items.SimpleFabricEnhancer13

Items.SimpleFabricEnhancer14

Items.SimpleWeaponMod01

Items.SimpleWeaponMod02

Items.SimpleWeaponMod03

Items.SimpleWeaponMod04

Items.SimpleWeaponMod11

Items.SimpleWeaponMod12

Items.SimpleWeaponMod13

Items.SimpleWeaponMod16

Items.SimpleWeaponMod17

Items.TygerMeleeWeaponMod

Items.TygerRangedWeaponMod

Items.ValentinosMeleeWeaponMod

Items.ValentinosRangedWeaponMod

Items.w_att_scope_long_01

Items.w_att_scope_long_02

Items.w_att_scope_long_03

Items.w_att_scope_long_04

Items.w_att_scope_short_01

Items.w_att_scope_short_02

Items.w_att_scope_short_03

Items.w_att_scope_short_04

Items.w_att_scope_short_05

Items.w_att_scope_sniper_01

Items.w_att_scope_sniper_02

Items.w_silencer_01

Items.w_silencer_02

Items.w_silencer_03

Items.w_silencer_04

Items.WraithsMeleeWeaponMod

Items.WraithsRangedWeaponMod

Cyberpunk 2077 Cyberware Cheats

Use the format player.inventory.addItem([x]) replacing [x] with the code for the cyberware you want to receive.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.AnimalsStrongArmsBattery1) to receive the Animals Strong Arms Battery.

Once you've entered the code for the cyberware, you'll then need to go to a Ripperdoc for them to install it – it will appear as available there without a price.

Items.AnimalsStrongArmsBattery1

Items.AnimalsStrongArmsKnuckles1

Items.ArasakaEpicMKIII

Items.ArasakaLegendaryMKIV

Items.BioConductorsEpic

Items.BioConductorsLegendary

Items.BioConductorsRare

Items.BioDyneRareMKII

Items.BioDyneUncommonMKI

Items.BiotechEpicMKIII

Items.BiotechRareMKII

Items.BiotechUncommonMKI

Items.BloodPumpCommon

Items.BloodPumpEpic

Items.BloodPumpRare

Items.BloodPumpUncommon

Items.BonesMcCoy70V0

Items.BonesMcCoy70V1

Items.BonesMcCoy70V2

Items.BoostedTendonsRare

Items.BrainCapacityBoosterEpic

Items.BrainCapacityBoosterLegendary

Items.BrainCapacityBoosterRare

Items.CarryCapacityBooster

Items.ChemicalDamageCable

Items.ChemicalDamageEdge

Items.ChemicalDamageKnuckles

Items.ChemicalDamageRound

Items.CyberdeckSplinter

Items.CyberRotorsCommon

Items.CyberRotorsEpic

Items.CyberRotorsLegendary

Items.CyberRotorsRare

Items.CyberRotorsUncommon

Items.DenseMarrowEpic

Items.DenseMarrowRare

Items.DenseMarrowUncommon

Items.DischargeConnectorEpic

Items.DischargeConnectorLegendary

Items.DischargeConnectorRare

Items.ElectricDamageCable

Items.ElectricDamageEdge

Items.ElectricDamageKnuckles

Items.ElectricDamageRound

Items.ElectroshockMechanismCommon

Items.ElectroshockMechanismEpic

Items.ElectroshockMechanismLegendary

Items.ElectroshockMechanismUncommon

Items.EndoskeletonCommon

Items.EndoskeletonEpic

Items.EndoskeletonLegendary

Items.EndoskeletonRare

Items.EndoskeletonUncommon

Items.EnhancedBloodVesselsCommon

Items.EnhancedBloodVesselsEpic

Items.EnhancedBloodVesselsLegendary

Items.EnhancedBloodVesselsRare

Items.EnhancedBloodVesselsUncommon

Items.EnhancedTissueCommon

Items.EnhancedTissueEpic

Items.EnhancedTissueLegendary

Items.EnhancedTissueRare

Items.EnhancedTissueUncommon

Items.ExplosiveDamageRound

Items.FastAccessMemoryCommon

Items.FastAccessMemoryRare

Items.FastAccessMemoryUncommon

Items.FastRotor

Items.FuyutsuiCommonMKI

Items.FuyutsuiTinkererLegendaryMKIII

Items.GroundingPlating

Items.HealOnKillCommon

Items.HealOnKillEpic

Items.HealOnKillLegendary

Items.HealOnKillUncommon

Items.HealthMonitorCommon

Items.HealthMonitorEpic

Items.HealthMonitorLegendary

Items.HealthMonitorRare

Items.HealthMonitorUncommon

Items.HeatUsingBooster

Items.HighChargedBattery

Items.HighChargedWiresBattery

Items.ImprovedPerceptionCommon

Items.ImprovedPerceptionEpic

Items.ImprovedPerceptionLegendary

Items.ImprovedPerceptionUncommon

Items.ImprovedReactionEpic

Items.ImprovedReactionRare

Items.ImprovedReactionUncommon

Items.IronLungsCommon

Items.IronLungsEpic

Items.IronLungsLegendary

Items.IronLungsRare

Items.IronLungsUncommon

Items.KerenzikovCommon

Items.KerenzikovEpic

Items.KerenzikovLegendary

Items.KerenzikovRare

Items.KerenzikovUncommon

Items.KiroshiOpticsEpic

Items.KiroshiOpticsRare

Items.LimbicSystemEnhancementCommon

Items.LimbicSystemEnhancementLegendary

Items.LimbicSystemEnhancementRare

Items.LowChargedBattery

Items.LowChargedWiresBattery

Items.MantisBladesEpic

Items.MantisBladesLegendary

Items.MediumChargedBattery

Items.MediumChargedWiresBattery

Items.MemoryBoostCommon

Items.MemoryBoostEpic

Items.MemoryBoostRare

Items.MemoryBoostUncommon

Items.MemoryReplenishmentEpic

Items.MemoryReplenishmentLegendary

Items.MetalCoveredSkin

Items.MetalPlating

Items.MicroGeneratorCommon

Items.MicroGeneratorEpic

Items.MicroGeneratorLegendary

Items.MicroGeneratorRare

Items.MicroGeneratorUncommon

Items.MicroVibrationsGeneratorEpic

Items.MicroVibrationsGeneratorRare

Items.MicroVibrationsGeneratorUncommon

Items.MilitechParaline

Items.MilitechProjectileLauncherRound1

Items.NanoWiresLegendary

Items.NeoFiberCommon

Items.NeoFiberEpic

Items.NeoFiberLegendary

Items.NeoFiberRare

Items.NeoFiberUncommon

Items.NeoplasticPlating

Items.NervousSystemDischarge

Items.NetwatchNetdriverLegendaryMKV

Items.OpticalCamoEpic

Items.OpticalCamoLegendary

Items.OpticalCamoRare

Items.PhysicalDamageCable

Items.PhysicalDamageEdge

Items.PhysicalDamageKnuckles

Items.PowerGripLegendary

Items.ProjectileLauncher

Items.ProjectileLauncherEpic

Items.ProjectileLauncherLegendary

Items.RavenEpicMKIII

Items.RavenLegendaryMKIV

Items.ReflexRecorderCommon

Items.ReflexRecorderLegendary

Items.ReflexRecorderRare

Items.ReflexRecorderUncommon

Items.ReinforcedMusclesEpic

Items.ReinforcedMusclesRare

Items.ResistancesBoosterCommon

Items.ResistancesBoosterEpic

Items.ResistancesBoosterLegendary

Items.ResistancesBoosterUncommon

Items.ReverseMetabolicEnhancer

Items.ReversePowerInductor

Items.RoboticCoreCommon

Items.RoboticCoreEpic

Items.RoboticCoreLegendary

Items.RoboticCoreRare

Items.RoboticCoreUncommon

Items.SandevistanC1MK1

Items.SandevistanC1MK2

Items.SandevistanC1MK3

Items.SandevistanC2MK1

Items.SandevistanC2MK2

Items.SandevistanC2MK3

Items.SandevistanC2MK4

Items.SandevistanC3MK4

Items.SandevistanC3MK5

Items.SandevistanC4MK5

Items.SeachoRareMKII

Items.SeachoUncommonMKI

Items.SecondHeart

Items.SlowRotor

Items.SmartLinkLegendary

Items.StaminaRegenBoosterCommon

Items.StaminaRegenBoosterEpic

Items.StaminaRegenBoosterLegendary

Items.StaminaRegenBoosterRare

Items.StaminaRegenBoosterUncommon

Items.StephensonEpicMKIII

Items.StephensonLegendaryMKIV

Items.StephensonRareMKII

Items.StrongArmsEpic

Items.StrongArmsLegendary

Items.SubdermalArmorCommon

Items.SubdermalArmorEpic

Items.SubdermalArmorLegendary

Items.SubdermalArmorRare

Items.SubdermalArmorUncommon

Items.SynapticAcceleratorCommon

Items.SynapticAcceleratorEpic

Items.SynapticAcceleratorLegendary

Items.SynapticAcceleratorRare

Items.SynapticAcceleratorUncommon

Items.TetratronicEpicMKIII

Items.TetratronicRareMKII

Items.TetratronicRipplerLegendaryMKIV

Items.TetratronicUncommonMKI

Items.ThermalDamageCable

Items.ThermalDamageEdge

Items.ThermalDamageKnuckles

Items.ThermalDamageRound

Items.TitaniumInfusedBonesCommon

Items.TitaniumInfusedBonesRare

Items.TitaniumInfusedBonesUncommon

Items.TitaniumPlating

Items.TranquilizerRound

Items.TygerClawsMantisBladesRotor1

Items.TygerClawsStrongArmsBattery1

Items.TyrosineInjector

Cyberpunk 2077 Crafting Materials and Recipes Cheats

Use the format player.inventory.addItem([x]) replacing [x] with the code for the crafting component or recipe you want to receive.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.CommonMaterial1) to receive some Common Material.

Items.CommonMaterial1

Items.EpicMaterial1

Items.LegendaryMaterial1

Items.LegendaryMaterial2

Items.QuickHackCommonMaterial1

Items.QuickHackEpicMaterial1

Items.QuickHackLegendaryMaterial1

Items.QuickHackRareMaterial1

Items.QuickHackUncommonMaterial1

Items.UncommonMaterial1

Items.EpicBatRecipe

Items.EpicCarnageRecipe

Items.EpicChaoRecipe

Items.EpicGradRecipe

Items.EpicKenshinRecipe

Items.EpicMasamuneRecipe

Items.EpicOvertureRecipe

Items.EpicPalicaRecipe

Items.EpicPulsarRecipe

Items.EpicSidewinderRecipe

Items.EpicSor22Recipe

Items.EpicTacticianRecipe

Items.EpicYukimuraRecipe

Items.LegendaryAchillesRecipe

Items.LegendaryAshuraRecipe

Items.LegendaryBatRecipe

Items.LegendaryDianRecipe

Items.LegendaryIglaRecipe

Items.LegendaryNekomataRecipe

Items.LegendaryNovaRecipe

Items.LegendaryQuasarRecipe

Items.LegendaryTacticianRecipe

Items.LegendaryYukimuraRecipe

Items.LegendaryZhuoRecipe

Items.RareAjaxRecipe

Items.RareBuryaRecipe

Items.RareCopperheadRecipe

Items.RareCrusherRecipe

Items.RareGradRecipe

Items.RareKnifeRecipe

Items.RareLexingtonRecipe

Items.RareNekomataRecipe

Items.RareNovaRecipe

Items.RareNueRecipe

Items.RareOmahaRecipe

Items.RarePulsarRecipe

Items.RareQuasarRecipe

Items.RareSaratogaRecipe

Items.RareSataraRecipe

Items.RareShingenRecipe

Items.RareSor22Recipe

Items.RareTesteraRecipe

Items.RareUnityRecipe

Items.Recipe_Baton_Alpha

Items.Recipe_Baton_Beta

Items.Recipe_BlindProgram

Items.Recipe_Butchers_Knife

Items.Recipe_Chefs_Knife

Items.Recipe_ChemicalDamageCable

Items.Recipe_ChemicalDamageEdge

Items.Recipe_ChemicalDamageKnuckles

Items.Recipe_ChemicalDamageRound

Items.Recipe_CommsCallInProgram

Items.Recipe_CommsCallOutProgram

Items.Recipe_CommsNoiseProgram

Items.Recipe_Crowbar_Common

Items.Recipe_DataMinerProgram

Items.Recipe_DisableCyberwareProgram

Items.Recipe_ElectricDamageCable

Items.Recipe_ElectricDamageEdge

Items.Recipe_ElectricDamageKnuckles

Items.Recipe_ElectricDamageRound

Items.Recipe_EMPOverloadProgram

Items.Recipe_ExplosiveDamageRound

Items.Recipe_FastRotor

Items.Recipe_GrenadeExplodeLvl3Program

Items.Recipe_HighChargedBattery

Items.Recipe_HighChargedWiresBattery

Items.Recipe_Kanabo_Common

Items.Recipe_Katana_1

Items.Recipe_Katana_2

Items.Recipe_Katana_3

Items.Recipe_Katana_4

Items.Recipe_Kukri_Common

Items.Recipe_LocomotionMalfunctionProgram

Items.Recipe_LowChargedBattery

Items.Recipe_LowChargedWiresBattery

Items.Recipe_Machete_Common

Items.Recipe_MadnessLvl3Program

Items.Recipe_MalfunctionProgram

Items.Recipe_MediumChargedBattery

Items.Recipe_MediumChargedWiresBattery

Items.Recipe_MetalPlating

Items.Recipe_NeoplasticPlating

Items.Recipe_OverheatProgram

Items.Recipe_OverloadProgram

Items.Recipe_OverrideAttitudeProgram

Items.Recipe_PhysicalDamageCable

Items.Recipe_PhysicalDamageEdge

Items.Recipe_PhysicalDamageKnuckles

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer01

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer02

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer03

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer04

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer05

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer06

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer07

Items.Recipe_PowerfulFabricEnhancer08

Items.Recipe_PowerWeaponMod01

Items.Recipe_PowerWeaponMod02

Items.Recipe_PowerWeaponMod03

Items.Recipe_PowerWeaponMod04

Items.Recipe_PowerWeaponMod05

Items.Recipe_PowerWeaponMod06

Items.Recipe_Preset_Achilles_Default

Items.Recipe_Preset_Ajax_Default

Items.Recipe_Preset_Ajax_Moron

Items.Recipe_Preset_Base_Copperhead

Items.Recipe_Preset_Base_Lexington

Items.Recipe_Preset_Base_Masamune

Items.Recipe_Preset_Baseball_Bat_Default

Items.Recipe_Preset_Burya_Comrade

Items.Recipe_Preset_Burya_Default

Items.Recipe_Preset_Carnage_Default

Items.Recipe_Preset_Copperhead_Genesis

Items.Recipe_Preset_Crusher_Default

Items.Recipe_Preset_Defender_Default

Items.Recipe_Preset_Dian_Yinglong

Items.Recipe_Preset_Grad_Default

Items.Recipe_Preset_HMG_Default

Items.Recipe_Preset_Igla_Default

Items.Recipe_Preset_Igla_Sovereign

Items.Recipe_Preset_Kenshin_Default

Items.Recipe_Preset_Nekomata_Breakthrough

Items.Recipe_Preset_Nekomata_Default

Items.Recipe_Preset_Nova_Default

Items.Recipe_Preset_Nue_Default

Items.Recipe_Preset_Omaha_Default

Items.Recipe_Preset_Overture_Default

Items.Recipe_Preset_Pulsar_Buzzsaw

Items.Recipe_Preset_Pulsar_Default

Items.Recipe_Preset_Quasar_Default

Items.Recipe_Preset_Saratoga_Default

Items.Recipe_Preset_Satara_Default

Items.Recipe_Preset_Sidewinder_Divided

Items.Recipe_Preset_Sor22_Default

Items.Recipe_Preset_Tactician_Headsman

Items.Recipe_Preset_Testera_Default

Items.Recipe_Preset_Tire_Iron_Default

Items.Recipe_Preset_Unity_Default

Items.Recipe_Preset_Zhuo_Eight_Star

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer01

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer02

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer03

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer04

Items.Recipe_SimpleFabricEnhancer05

Items.Recipe_SimpleWeaponMod01

Items.Recipe_SimpleWeaponMod02

Items.Recipe_SimpleWeaponMod03

Items.Recipe_SimpleWeaponMod04

Items.Recipe_SimpleWeaponMod05

Items.Recipe_SimpleWeaponMod06

Items.Recipe_SlowRotor

Items.Recipe_SuicideLvl3Program

Items.Recipe_SystemCollapseLvl3Program

Items.Recipe_TakeControlProgram

Items.Recipe_TechWeaponMod01

Items.Recipe_TechWeaponMod02

Items.Recipe_TechWeaponMod04

Items.Recipe_ThermalDamageCable

Items.Recipe_ThermalDamageEdge

Items.Recipe_ThermalDamageKnuckles

Items.Recipe_ThermalDamageRound

Items.Recipe_TitaniumPlating

Items.Recipe_ToggleStateProgram

Items.Recipe_Tomahawk_Common

Items.Recipe_w_att_scope_long_01

Items.Recipe_w_att_scope_long_02

Items.Recipe_w_att_scope_long_03

Items.Recipe_w_att_scope_short_01

Items.Recipe_w_att_scope_short_02

Items.Recipe_w_att_scope_short_03

Items.Recipe_w_att_scope_short_04

Items.Recipe_w_att_scope_sniper_01

Items.Recipe_w_att_scope_sniper_02

Items.Recipe_w_melee_hammer2h

Items.Recipe_w_silencer_01

Items.Recipe_WeaponMalfunctionProgram

Items.RecipeBonesMcCoy70V0

Items.RecipeBonesMcCoy70V1

Items.RecipeBonesMcCoy70V2

Items.RecipeFirstAidWhiffV0

Items.RecipeFirstAidWhiffV1

Items.RecipeFirstAidWhiffV2

Items.RecipeGrenadeFlashHoming

Items.RecipeGrenadeFlashRegular

Items.RecipeGrenadeFragHoming

Items.RecipeGrenadeFragRegular

Items.RecipeGrenadeFragSticky

Items.UncommonBatonRecipe

Items.UncommonCopperheadRecipe

Items.UncommonNueRecipe

Items.UncommonSataraRecipe

Cyberpunk 2077 Clothing Cheats

Use the format player.inventory.addItem([x]) replacing [x] with the code for the item of clothing you want to receive.

E.g. enter player.inventory.addItem(Items.Adidas_Shoes) to receive the Adidas Shoes.

Items.Adidas_Shoes

Items.AnimalsJewellery1

Items.AnimalsJewellery2

Items.AnimalsJewellery3

Items.Balaclava_01_basic_01

Items.Balaclava_01_basic_02

Items.Balaclava_01_old_01

Items.Balaclava_01_old_02

Items.Balaclava_01_rich_01

Items.Balaclava_01_rich_02

Items.Boots_01_basic_01

Items.Boots_01_old_01

Items.Boots_01_rich_01

Items.Boots_02_basic_01

Items.Boots_02_basic_02

Items.Boots_02_old_01

Items.Boots_02_old_02

Items.Boots_02_rich_001

Items.Boots_02_rich_02

Items.Boots_03_basic_01

Items.Boots_03_basic_02

Items.Boots_03_old_01

Items.Boots_03_old_02

Items.Boots_03_rich_01

Items.Boots_03_rich_02

Items.Boots_04_basic_01

Items.Boots_04_basic_02

Items.Boots_04_basic_03

Items.Boots_04_old_01

Items.Boots_04_old_02

Items.Boots_04_old_03

Items.Boots_05_basic_01

Items.Boots_05_basic_02

Items.Boots_05_basic_03

Items.Boots_05_old_01

Items.Boots_05_old_02

Items.Boots_05_old_03

Items.Boots_05_rich_01

Items.Boots_06_basic_01

Items.Boots_06_basic_02

Items.Boots_06_old_01

Items.Boots_06_old_02

Items.Boots_06_rich_01

Items.Boots_06_rich_02

Items.Boots_07_basic_01

Items.Boots_07_basic_02

Items.Boots_07_old_01

Items.Boots_07_old_02

Items.Boots_07_old_03

Items.Boots_07_rich_01

Items.Boots_07_rich_02

Items.Boots_08_basic_01

Items.Boots_08_basic_02

Items.Boots_08_old_01

Items.Boots_08_old_02

Items.Boots_08_rich_01

Items.Boots_09_basic_01

Items.Boots_09_basic_02

Items.Boots_09_old_01

Items.Boots_09_old_02

Items.Boots_09_rich_01

Items.Boots_09_rich_02

Items.Boots_09_rich_03

Items.Boots_10_basic_01

Items.Boots_10_basic_02

Items.Boots_10_old_01

Items.Boots_10_old_02

Items.Boots_10_rich_01

Items.Boots_10_rich_02

Items.Boots_11_basic_01

Items.Boots_11_basic_02

Items.Boots_11_old_01

Items.Boots_11_old_02

Items.Boots_11_rich_01

Items.Boots_11_rich_02

Items.Cap_01_basic_01

Items.Cap_01_basic_02

Items.Cap_01_basic_03

Items.Cap_01_old_01

Items.Cap_01_old_02

Items.Cap_01_old_03

Items.Cap_01_rich_01

Items.Cap_01_rich_02

Items.Cap_01_rich_03

Items.Cap_02_basic_01

Items.Cap_02_basic_02

Items.Cap_02_basic_03

Items.Cap_02_old_01

Items.Cap_02_old_02

Items.Cap_02_old_03

Items.Cap_03_basic_01

Items.Cap_03_basic_02

Items.Cap_03_old_01

Items.Cap_03_old_02

Items.Cap_03_rich_01

Items.Cap_03_rich_02

Items.Cap_04_basic_01

Items.Cap_04_basic_02

Items.Cap_04_old_01

Items.Cap_04_old_02

Items.Cap_04_rich_01

Items.Cap_05_basic_01

Items.Cap_05_basic_02

Items.Cap_05_basic_03

Items.Cap_05_old_01

Items.Cap_05_old_02

Items.Cap_06_basic_01

Items.Cap_06_basic_02

Items.Cap_06_old_01

Items.Cap_06_old_02

Items.Cap_06_rich_01

Items.Cap_06_rich_02

Items.CasualShoes_01_basic_01

Items.CasualShoes_01_basic_02

Items.CasualShoes_01_basic_03

Items.CasualShoes_01_basic_04

Items.CasualShoes_01_basic_05

Items.CasualShoes_01_old_01

Items.CasualShoes_01_old_02

Items.CasualShoes_02_basic_01

Items.CasualShoes_02_basic_02

Items.CasualShoes_02_old_01

Items.CasualShoes_02_old_02

Items.CasualShoes_04_basic_01

Items.CasualShoes_04_basic_02

Items.CasualShoes_04_old_01

Items.CasualShoes_04_old_02

Items.CasualShoes_05_basic_01

Items.CasualShoes_05_basic_02

Items.CasualShoes_05_basic_03

Items.CasualShoes_05_old_01

Items.CasualShoes_05_old_02

Items.CasualShoes_05_old_03

Items.CasualShoes_05_rich_01

Items.CasualShoes_05_rich_02

Items.CasualShoes_05_rich_03

Items.CasualShoes_06_basic_01

Items.CasualShoes_06_basic_02

Items.CasualShoes_06_old_01

Items.CasualShoes_06_old_02

Items.CasualShoes_06_rich_01

Items.CasualShoes_06_rich_02

Items.CasualShoes_07_basic_01

Items.CasualShoes_07_basic_02

Items.CasualShoes_07_basic_03

Items.CasualShoes_07_basic_04

Items.CasualShoes_07_old_01

Items.CasualShoes_07_old_02

Items.CasualShoes_07_old_03

Items.CasualShoes_07_rich_01

Items.CasualShoes_07_rich_02

Items.CasualShoes_07_rich_03

Items.Coat_01_basic_01

Items.Coat_01_basic_02

Items.Coat_01_basic_03

Items.Coat_01_old_01

Items.Coat_01_old_02

Items.Coat_01_old_03

Items.Coat_01_rich_01

Items.Coat_01_rich_02

Items.Coat_01_rich_03

Items.Coat_02_basic_01

Items.Coat_02_basic_02

Items.Coat_02_old_01

Items.Coat_02_old_02

Items.Coat_02_old_03

Items.Coat_02_old_04

Items.Coat_03_basic_01

Items.Coat_03_basic_02

Items.Coat_03_old_01

Items.Coat_03_old_02

Items.Coat_03_old_03

Items.Coat_03_rich_01

Items.Coat_03_rich_02

Items.Coat_04_basic_01

Items.Coat_04_basic_02

Items.Coat_04_basic_03

Items.Coat_04_old_01

Items.Coat_04_old_02

Items.Coat_04_rich_01

Items.Coat_04_rich_02

Items.Dress_01_basic_01

Items.Dress_01_basic_02

Items.Dress_01_basic_03

Items.Dress_01_rich_01

Items.Dress_01_rich_02

Items.Dress_01_rich_03

Items.Dress_02_basic_01

Items.Dress_02_basic_02

Items.Dress_02_basic_03

Items.Dress_02_rich_01

Items.Dress_02_rich_02

Items.Dress_02_rich_03

Items.FormalJacket_01_basic_01

Items.FormalJacket_01_basic_02

Items.FormalJacket_01_old_01

Items.FormalJacket_01_old_02

Items.FormalJacket_01_rich_01

Items.FormalJacket_01_rich_02

Items.FormalJacket_02_basic_01

Items.FormalJacket_02_basic_02

Items.FormalJacket_02_basic_03

Items.FormalJacket_02_rich_01

Items.FormalJacket_02_rich_02

Items.FormalJacket_02_rich_03

Items.FormalJacket_03_basic_01

Items.FormalJacket_03_basic_02

Items.FormalJacket_03_basic_03

Items.FormalJacket_03_rich_01

Items.FormalJacket_03_rich_02

Items.FormalJacket_03_rich_03

Items.FormalJacket_04_basic_01

Items.FormalJacket_04_basic_02

Items.FormalJacket_04_basic_03

Items.FormalJacket_04_rich_01

Items.FormalJacket_04_rich_02

Items.FormalJacket_04_rich_03

Items.FormalJacket_05_basic_01

Items.FormalJacket_05_basic_02

Items.FormalJacket_05_basic_03

Items.FormalJacket_05_rich_01

Items.FormalJacket_05_rich_02

Items.FormalJacket_05_rich_03

Items.FormalPants_01_basic_02

Items.FormalPants_01_basic_03

Items.FormalPants_01_old_01

Items.FormalPants_01_old_02

Items.FormalPants_02_basic_01

Items.FormalPants_02_basic_02

Items.FormalPants_02_basic_03

Items.FormalPants_02_rich_01

Items.FormalPants_02_rich_02

Items.FormalPants_02_rich_03

Items.FormalPants_03_basic_01

Items.FormalPants_03_old_01

Items.FormalPants_03_old_02

Items.FormalPants_03_rich_01

Items.FormalPants_03_rich_02

Items.FormalShirt_01_basic_01

Items.FormalShirt_01_basic_02

Items.FormalShirt_01_basic_03

Items.FormalShirt_01_old_01

Items.FormalShirt_01_old_02

Items.FormalShirt_01_old_03

Items.FormalShirt_01_rich_01

Items.FormalShirt_01_rich_02

Items.FormalShirt_01_rich_03

Items.FormalShirt_01_rich_04

Items.FormalShirt_01_rich_05

Items.FormalShirt_01_rich_06

Items.FormalShirt_02_basic_01

Items.FormalShirt_02_basic_02

Items.FormalShirt_02_basic_03

Items.FormalShirt_02_basic_04

Items.FormalShirt_02_old_01

Items.FormalShirt_02_old_02

Items.FormalShirt_02_old_03

Items.FormalShirt_02_rich_01

Items.FormalShirt_02_rich_02

Items.FormalShirt_02_rich_03

Items.FormalShoes_01_basic_01

Items.FormalShoes_01_basic_02

Items.FormalShoes_01_basic_03

Items.FormalShoes_01_rich_01

Items.FormalShoes_01_rich_02

Items.FormalShoes_02_basic_01

Items.FormalShoes_02_basic_02

Items.FormalShoes_02_basic_03

Items.FormalShoes_02_rich_01

Items.FormalShoes_02_rich_02

Items.FormalShoes_02_rich_03

Items.FormalShoes_03_basic_01

Items.FormalShoes_03_basic_02

Items.FormalShoes_03_rich_01

Items.FormalShoes_03_rich_02

Items.FormalSkirt_01_basic_01

Items.FormalSkirt_01_basic_02

Items.FormalSkirt_01_basic_03

Items.FormalSkirt_01_basic_04

Items.FormalSkirt_01_rich_01

Items.FormalSkirt_01_rich_02

Items.FormalSkirt_01_rich_03

Items.FormalSkirt_02_basic_01

Items.FormalSkirt_02_basic_02

Items.FormalSkirt_02_basic_03

Items.FormalSkirt_02_rich_01

Items.FormalSkirt_02_rich_02

Items.FormalSkirt_02_rich_03

Items.Glasses_01_basic_01

Items.Glasses_01_basic_02

Items.Glasses_01_basic_03

Items.Glasses_01_basic_04

Items.Glasses_01_basic_05

Items.Glasses_02_basic_01

Items.Glasses_02_basic_02

Items.Glasses_02_basic_03

Items.Glasses_02_basic_04

Items.Glasses_03_basic_01

Items.Glasses_03_basic_02

Items.Glasses_03_basic_03

Items.Glasses_03_basic_04

Items.Glasses_03_basic_05

Items.Glasses_03_basic_06

Items.Glasses_03_basic_07

Items.Glasses_03_basic_08

Items.Glasses_03_basic_09

Items.Glasses_03_basic_10

Items.Glasses_05_basic_01

Items.Glasses_05_basic_02

Items.Glasses_05_basic_03

Items.Glasses_05_basic_04

Items.Glasses_05_old_01

Items.Glasses_05_old_02

Items.GOG_DLC_Jacket

Items.GOG_DLC_TShirt

Items.GOG_Galaxy_TShirt

Items.Hat_01_basic_01

Items.Hat_01_basic_02

Items.Hat_01_old_01

Items.Hat_01_old_02

Items.Hat_01_rich_01

Items.Hat_01_rich_02

Items.Hat_02_basic_01

Items.Hat_02_basic_02

Items.Hat_02_old_01

Items.Hat_02_old_02

Items.Hat_02_rich_01

Items.Hat_02_rich_02

Items.Hat_03_basic_01

Items.Hat_03_basic_02

Items.Hat_03_old_01

Items.Hat_03_old_02

Items.Hat_03_rich_01

Items.Hat_04_basic_01

Items.Hat_04_basic_02

Items.Hat_04_old_01

Items.Helmet_01_basic_01

Items.Helmet_01_basic_02

Items.Helmet_01_basic_03

Items.Helmet_01_old_01

Items.Helmet_01_rich_01

Items.Helmet_01_rich_02

Items.Helmet_02_basic_01

Items.Helmet_02_basic_02

Items.Helmet_02_basic_03

Items.Helmet_02_basic_04

Items.Helmet_02_old_01

Items.Helmet_02_old_02

Items.Helmet_02_old_03

Items.Helmet_02_old_04

Items.Helmet_02_rich_01

Items.Helmet_02_rich_02

Items.Helmet_02_rich_03

Items.Helmet_02_rich_04

Items.Helmet_03_basic_01

Items.Helmet_03_basic_02

Items.Helmet_03_old_01

Items.Helmet_03_old_02

Items.Helmet_03_rich_01

Items.Helmet_04_basic_01

Items.Helmet_04_basic_02

Items.Helmet_04_old_01

Items.Helmet_04_old_02

Items.Helmet_04_rich_01

Items.Helmet_04_rich_02

Items.HighQualityJewellery1

Items.HighQualityJewellery2

Items.HighQualityJewellery3

Items.HighQualityJewellery4

Items.HighQualityJewellery5

Items.Jacket_01_basic_01

Items.Jacket_01_basic_02

Items.Jacket_01_old_01

Items.Jacket_01_old_02

Items.Jacket_01_rich_01

Items.Jacket_01_rich_02

Items.Jacket_02_basic_01

Items.Jacket_02_basic_02

Items.Jacket_02_old_01

Items.Jacket_02_old_02

Items.Jacket_02_old_03

Items.Jacket_02_rich_01

Items.Jacket_02_rich_02

Items.Jacket_02_rich_03

Items.Jacket_03_basic_01

Items.Jacket_03_basic_02

Items.Jacket_03_basic_03

Items.Jacket_03_basic_04

Items.Jacket_03_old_01

Items.Jacket_03_old_02

Items.Jacket_03_old_03

Items.Jacket_03_old_04

Items.Jacket_03_rich_01

Items.Jacket_03_rich_02

Items.Jacket_03_rich_03

Items.Jacket_04_basic_01

Items.Jacket_04_basic_02

Items.Jacket_04_basic_03

Items.Jacket_04_old_01

Items.Jacket_04_old_02

Items.Jacket_04_old_03

Items.Jacket_04_rich_01

Items.Jacket_04_rich_02

Items.Jacket_04_rich_03

Items.Jacket_05_basic_01

Items.Jacket_05_basic_02

Items.Jacket_05_old_01

Items.Jacket_05_old_02

Items.Jacket_05_rich_01

Items.Jacket_05_rich_02

Items.Jacket_06_basic_01

Items.Jacket_06_basic_02

Items.Jacket_06_old_01

Items.Jacket_06_old_02

Items.Jacket_06_rich_01

Items.Jacket_06_rich_02

Items.Jacket_07_basic_01

Items.Jacket_07_basic_02

Items.Jacket_07_old_01

Items.Jacket_07_old_02

Items.Jacket_07_rich_01

Items.Jacket_07_rich_02

Items.Jacket_08_basic_01

Items.Jacket_08_basic_02

Items.Jacket_08_old_01

Items.Jacket_08_old_02

Items.Jacket_09_basic_01

Items.Jacket_09_basic_02

Items.Jacket_09_old_01

Items.Jacket_09_old_02

Items.Jacket_09_rich_01

Items.Jacket_09_rich_02

Items.Jacket_10_basic_01

Items.Jacket_10_basic_02

Items.Jacket_10_old_01

Items.Jacket_10_old_02

Items.Jacket_10_rich_01

Items.Jacket_10_rich_02

Items.Jacket_11_basic_01

Items.Jacket_11_basic_02

Items.Jacket_11_old_01

Items.Jacket_11_old_02

Items.Jacket_11_rich_01

Items.Jacket_11_rich_02

Items.Jacket_12_basic_01

Items.Jacket_12_basic_02

Items.Jacket_12_old_01

Items.Jacket_12_old_02

Items.Jacket_12_rich_01

Items.Jacket_12_rich_02

Items.Jacket_13_basic_01

Items.Jacket_13_basic_02

Items.Jacket_13_basic_03

Items.Jacket_13_old_01

Items.Jacket_13_old_02

Items.Jacket_13_old_03

Items.Jacket_13_rich_01

Items.Jacket_13_rich_02

Items.Jacket_13_rich_03

Items.Jacket_14_basic_01

Items.Jacket_14_basic_02

Items.Jacket_14_old_01

Items.Jacket_14_rich_01

Items.Jacket_14_rich_02

Items.Jacket_15_basic_01

Items.Jacket_15_basic_02

Items.Jacket_15_old_01

Items.Jacket_15_rich_01

Items.Jacket_16_basic_01

Items.Jacket_16_basic_02

Items.Jacket_16_old_01

Items.Jacket_16_old_02

Items.Jacket_16_rich_01

Items.Jacket_17_basic_01

Items.Jacket_17_basic_02

Items.Jacket_17_basic_03

Items.Jacket_17_basic_04

Items.Jacket_17_old_01

Items.Jacket_17_old_02

Items.Jacket_17_old_03

Items.Jacket_17_rich_01

Items.Jacket_17_rich_02

Items.Jacket_17_rich_03

Items.Jacket_17_rich_04

Items.Jacket_17_rich_05

Items.Jacket_17_rich_06

Items.Jumpsuit_01_basic_01

Items.Jumpsuit_01_basic_02

Items.Jumpsuit_01_basic_03

Items.Jumpsuit_01_old_01

Items.Jumpsuit_01_old_02

Items.Jumpsuit_01_old_03

Items.Jumpsuit_01_rich_01

Items.Jumpsuit_01_rich_02

Items.Jumpsuit_02_basic_01

Items.Jumpsuit_02_basic_02

Items.Jumpsuit_02_old_01

Items.Jumpsuit_02_old_02

Items.Jumpsuit_02_rich_01

Items.Jumpsuit_02_rich_02

Items.Jumpsuit_02_rich_03

Items.Jumpsuit_03_old_01

Items.Jumpsuit_03_old_02

Items.Jumpsuit_03_old_03

Items.LooseShirt_01_basic_01

Items.LooseShirt_01_basic_02

Items.LooseShirt_01_old_01

Items.LooseShirt_01_old_02

Items.LooseShirt_01_rich_01

Items.LooseShirt_01_rich_02

Items.LooseShirt_02_basic_01

Items.LooseShirt_02_basic_02

Items.LooseShirt_02_old_01

Items.LooseShirt_02_old_02

Items.LooseShirt_02_rich_01

Items.LooseShirt_02_rich_02

Items.LowQualityJewellery1

Items.LowQualityJewellery2

Items.LowQualityJewellery3

Items.LowQualityJewellery4

Items.LowQualityJewellery5

Items.Mask_02_basic_01

Items.Mask_02_basic_02

Items.Mask_02_old_01

Items.Mask_02_old_02

Items.Mask_02_old_03

Items.Mask_02_rich_01

Items.Mask_02_rich_02

Items.Mask_03_basic_01

Items.Mask_03_basic_02

Items.Mask_03_old_01

Items.Mask_03_old_02

Items.Mask_03_rich_01

Items.Mask_03_rich_02

Items.MediumQualityJewellery1

Items.MediumQualityJewellery2

Items.MediumQualityJewellery3

Items.MediumQualityJewellery4

Items.MediumQualityJewellery5

Items.MQ017_Samerai_Jacket

Items.mq017_SameraiJacket

Items.Pants_01_basic_01

Items.Pants_01_basic_02

Items.Pants_01_basic_03

Items.Pants_01_old_01

Items.Pants_01_old_02

Items.Pants_01_old_03

Items.Pants_01_rich_01

Items.Pants_01_rich_02

Items.Pants_01_rich_03

Items.Pants_02_basic_01

Items.Pants_02_basic_02

Items.Pants_02_basic_03

Items.Pants_02_old_01

Items.Pants_02_old_02

Items.Pants_02_old_03

Items.Pants_02_rich_01

Items.Pants_02_rich_02

Items.Pants_02_rich_03

Items.Pants_03_basic_01

Items.Pants_03_basic_02

Items.Pants_03_basic_03

Items.Pants_03_old_01

Items.Pants_03_old_02

Items.Pants_03_old_03

Items.Pants_03_rich_01

Items.Pants_03_rich_02

Items.Pants_03_rich_03

Items.Pants_04_basic_01

Items.Pants_04_basic_02

Items.Pants_04_basic_03

Items.Pants_04_basic_04

Items.Pants_04_old_01

Items.Pants_04_old_02

Items.Pants_04_old_03

Items.Pants_04_rich_01

Items.Pants_04_rich_02

Items.Pants_04_rich_03

Items.Pants_05_basic_01

Items.Pants_05_basic_02

Items.Pants_05_old_01

Items.Pants_05_old_02

Items.Pants_05_rich_01

Items.Pants_05_rich_02

Items.Pants_06_basic_01

Items.Pants_06_basic_02

Items.Pants_06_old_01

Items.Pants_06_old_02

Items.Pants_06_old_03

Items.Pants_06_rich_01

Items.Pants_06_rich_02

Items.Pants_07_basic_01

Items.Pants_07_basic_02

Items.Pants_07_basic_03

Items.Pants_07_old_01

Items.Pants_07_old_02

Items.Pants_07_old_03

Items.Pants_07_rich_01

Items.Pants_07_rich_02

Items.Pants_07_rich_03

Items.Pants_08_basic_01

Items.Pants_08_basic_02

Items.Pants_08_basic_03

Items.Pants_08_old_01

Items.Pants_08_old_02

Items.Pants_08_old_03

Items.Pants_08_rich_01

Items.Pants_08_rich_02

Items.Pants_08_rich_03

Items.Pants_09_basic_01

Items.Pants_09_basic_02

Items.Pants_09_old_01

Items.Pants_09_old_02

Items.Pants_09_old_03

Items.Pants_09_rich_01

Items.Pants_09_rich_02

Items.Pants_10_basic_01

Items.Pants_10_basic_02

Items.Pants_10_old_01

Items.Pants_10_old_02

Items.Pants_10_rich_01

Items.Pants_10_rich_02

Items.Pants_11_basic_01

Items.Pants_11_basic_02

Items.Pants_11_basic_03

Items.Pants_11_old_01

Items.Pants_11_old_02

Items.Pants_11_old_03

Items.Pants_11_rich_01

Items.Pants_11_rich_02

Items.Pants_11_rich_03

Items.Pants_12_basic_01

Items.Pants_12_basic_02

Items.Pants_12_basic_03

Items.Pants_12_old_01

Items.Pants_12_old_02

Items.Pants_12_old_03

Items.Pants_12_rich_01

Items.Pants_12_rich_02

Items.Pants_12_rich_03

Items.Pants_13_basic_01

Items.Pants_13_basic_02

Items.Pants_13_basic_03

Items.Pants_13_old_01

Items.Pants_13_old_02

Items.Pants_13_old_03

Items.Pants_13_rich_01

Items.Pants_13_rich_02

Items.Pants_14_basic_01

Items.Pants_14_basic_02

Items.Pants_14_old_01

Items.Pants_14_old_02

Items.Pants_14_rich_01

Items.Pants_14_rich_02

Items.Pants_15_basic_01

Items.Pants_15_basic_02

Items.Pants_15_old_01

Items.Pants_15_rich_01

Items.Q000_Corpo

Items.Q000_Corpo_FormalJacket

Items.Q000_Corpo_FormalPants

Items.Q000_Corpo_FormalShoes

Items.Q000_half_Corpo

Items.Q000_half_Nomad

Items.Q000_half_StreetKid

Items.Q000_Nomad

Items.Q000_Nomad_Boots

Items.Q000_Nomad_noPatch

Items.Q000_Nomad_noPatch_Vest

Items.Q000_Nomad_Pants

Items.Q000_Nomad_TShirt

Items.Q000_Nomad_Vest

Items.Q000_StreetKid

Items.Q000_StreetKid_Pants

Items.Q000_StreetKid_Shoes

Items.Q000_StreetKid_TShirt

Items.Q001_Pants

Items.Q001_Shoes

Items.q001_temp_jacket

Items.Q001_TShirt

Items.q004_slippers

Items.Q005_Johnny_Glasses

Items.Q005_Johnny_Pants

Items.Q005_Johnny_Shirt

Items.Q005_Johnny_Shoes

Items.q005_militech_blazer

Items.q005_militech_pants

Items.q005_militech_shoes

Items.Q005_Militech_Suit

Items.Q005_Militech_Suit_Dirty

Items.Q005_Militech_Suit_Filthy

Items.Q005_Steel_Dragons_Coat

Items.Q005_Yorinobu_FormalPants

Items.Q005_Yorinobu_FormalShirt

Items.Q101_Recovery_Bandage_Outfit

Items.Q101_Tracksuit_Jacket

Items.Q101_Tracksuit_Pants

Items.Q114_Aldecaldo_Jacket

Items.Q114_Cyberspace_Jumpsuit

Items.Q115_Afterlife_Netrunner

Items.q115_armor

Items.Q115_Custom_Predator_Armor

Items.Q115_Custom_Predator_Boots

Items.q115_thrusters

Items.q115_thrusters_rogue

Items.q115_thrusters_weyland

Items.Q201_SpaceHospitalPants

Items.Q201_SpaceHospitalShirt

Items.Q202_Epilogue_Boots

Items.Q202_Epilogue_TShirt

Items.Q203_Epilogue_Boots

Items.Q203_Epilogue_Glasses

Items.Q203_Epilogue_Pants

Items.Q203_Epilogue_TShirt

Items.Q203_folded_jacket

Items.q203_pants

Items.q203_samurai_jacket

Items.Q203_Spacesuit_Helmet

Items.Q203_Spacesuit_Outfit_NoHelmet

Items.Q203_Spacesuit_Outfit_WithHelmet

Items.Q204_Epilogue_Boots

Items.Q204_Epilogue_Pants

Items.Q204_Epilogue_TShirt

Items.q204_samurai_jacket

Items.SamuraiWorldTour_TShirt

Items.Scarf_01_basic_01

Items.Scarf_01_basic_02

Items.Scarf_01_basic_03

Items.Scarf_01_old_01

Items.Scarf_01_old_02

Items.Scarf_01_old_03

Items.Scarf_01_rich_01

Items.Scarf_01_rich_02

Items.Scarf_01_rich_03

Items.Scarf_02_basic_01

Items.Scarf_02_basic_02

Items.Scarf_02_old_01

Items.Scarf_02_old_02

Items.Scarf_02_rich_01

Items.Scarf_03_basic_01

Items.Scarf_03_basic_02

Items.Scarf_03_basic_03

Items.Scarf_03_old_01

Items.Scarf_03_old_02

Items.Scarf_03_old_03

Items.Scarf_03_rich_01

Items.Scarf_03_rich_02

Items.Scarf_03_rich_03

Items.Shirt_01_basic_01

Items.Shirt_01_basic_02

Items.Shirt_01_old_01

Items.Shirt_01_old_02

Items.Shirt_01_rich_01

Items.Shirt_01_rich_02

Items.Shirt_02_basic_01

Items.Shirt_02_basic_02

Items.Shirt_02_basic_03

Items.Shirt_02_basic_04

Items.Shirt_02_old_01

Items.Shirt_02_old_02

Items.Shirt_02_old_03

Items.Shirt_02_rich_01

Items.Shirt_02_rich_02

Items.Shirt_02_rich_03

Items.Shirt_03_basic_01

Items.Shirt_03_basic_02

Items.Shirt_03_basic_03

Items.Shirt_03_old_01

Items.Shirt_03_old_02

Items.Shirt_03_old_03

Items.Shirt_03_rich_01

Items.Shirt_03_rich_02

Items.Shirt_03_rich_03

Items.Shorts_01_basic_01

Items.Shorts_01_old_01

Items.Shorts_01_old_02

Items.Shorts_01_old_03

Items.Shorts_01_rich_01

Items.Shorts_02_basic_01

Items.Shorts_02_basic_02

Items.Shorts_02_old_01

Items.Shorts_02_old_02

Items.Shorts_02_rich_01

Items.Shorts_02_rich_02

Items.Shorts_03_basic_01

Items.Shorts_03_basic_02

Items.Shorts_03_basic_03

Items.Shorts_03_old_01

Items.Shorts_03_rich_01

Items.Shorts_04_old_01

Items.Shorts_04_old_02

Items.Shorts_04_old_04

Items.Shorts_05_old_01

Items.Shorts_05_old_02

Items.Shorts_05_old_03

Items.Shorts_05_old_04

Items.Shorts_05_old_05

Items.SQ004_RaffenShiv_Mask

Items.SQ012_Shirt_VoteForPeralez

Items.SQ021_Lab_Costume

Items.sq021_lab_costume_folded

Items.SQ021_Wraiths_Vest

Items.sq021_wraiths_vest_folded

Items.SQ023_Joshua_Prisonwear

Items.sq023_prisonwear_folded

Items.sq023_switchblade_folded

Items.SQ023_Switchblade_Pants

Items.SQ023_Switchblade_Shirt

Items.SQ029_Police_Suit

Items.SQ029_River_Romance_Shirt

Items.SQ030_Diving_Suit

Items.sq030_diving_suit_female

Items.sq030_diving_suit_male

Items.SQ030_Diving_Suit_NoShoes

Items.SQ030_MaxTac_Chest

Items.SQ030_MaxTac_Helmet

Items.SQ030_MaxTac_Pants

Items.SQ031_Samurai_Jacket

Items.sq032_dogtags

Items.Tech_01_basic_01

Items.Tech_01_basic_02

Items.Tech_01_old_01

Items.Tech_01_rich_01

Items.Tech_01_rich_02

Items.Tech_02_basic_01

Items.Tech_02_basic_02

Items.Tech_02_old_01

Items.Tech_02_rich_01

Items.Tech_02_rich_02

Items.TightJumpsuit_01_basic_01

Items.TightJumpsuit_01_basic_02

Items.TightJumpsuit_01_old_01

Items.TightJumpsuit_01_old_02

Items.TightJumpsuit_01_rich_01

Items.TightJumpsuit_01_rich_02

Items.TShirt_01_basic_01

Items.TShirt_01_basic_02

Items.TShirt_01_basic_03

Items.TShirt_01_old_01

Items.TShirt_01_old_02

Items.TShirt_01_old_03

Items.TShirt_01_rich_01

Items.TShirt_01_rich_02

Items.TShirt_01_rich_03

Items.TShirt_02_basic_01

Items.TShirt_02_basic_02

Items.TShirt_02_basic_03

Items.TShirt_02_basic_04

Items.TShirt_02_basic_05

Items.TShirt_02_old_01

Items.TShirt_02_old_02

Items.TShirt_02_old_03

Items.TShirt_02_old_04

Items.TShirt_02_rich_01

Items.TShirt_02_rich_02

Items.TShirt_02_rich_03

Items.TShirt_02_rich_04

Items.TShirt_03_basic_01

Items.TShirt_03_basic_02

Items.TShirt_03_basic_03

Items.TShirt_03_old_01

Items.TShirt_03_old_02

Items.TShirt_03_old_03

Items.TShirt_03_rich_01

Items.TShirt_03_rich_02

Items.TShirt_03_rich_03

Items.TShirt_04_old_01

Items.TShirt_04_old_02

Items.TShirt_04_old_03

Items.TShirt_04_old_04

Items.TShirt_04_old_05

Items.TShirt_04_old_06

Items.TShirt_05_old_01

Items.TShirt_05_old_02

Items.TShirt_05_old_03

Items.TShirt_05_old_04

Items.TShirt_05_old_05

Items.TShirt_05_old_06

Items.TShirt_06_basic_01

Items.TShirt_06_basic_02

Items.TShirt_06_old_01

Items.TShirt_06_old_02

Items.TShirt_06_rich_01

Items.TShirt_06_rich_02

Items.TShirt_07_basic_01

Items.TShirt_07_basic_02

Items.TShirt_07_old_01

Items.TShirt_07_old_02

Items.TShirt_07_rich_01

Items.TShirt_07_rich_02

Items.TShirt_08_basic_01

Items.TShirt_08_basic_02

Items.TShirt_08_old_01

Items.TShirt_08_old_02

Items.TShirt_08_rich_01

Items.TShirt_08_rich_02

Items.TShirt_09_basic_01

Items.TShirt_09_basic_02

Items.TShirt_09_old_01

Items.TShirt_09_old_02

Items.TShirt_10_basic_01

Items.TShirt_10_old_01

Items.TShirt_10_rich_01

Items.TShirt_11_basic_01

Items.TShirt_11_old_01

Items.TShirt_11_rich_01

Items.TygerClawsJewellery1

Items.TygerClawsJewellery2

Items.TygerClawsJewellery3

Items.Undershirt_01_basic_01

Items.Undershirt_01_basic_02

Items.Undershirt_01_old_01

Items.Undershirt_01_old_02

Items.Undershirt_02_basic_01

Items.Undershirt_02_basic_02

Items.Undershirt_02_rich_01

Items.Undershirt_02_rich_02

Items.Undershirt_03_basic_01

Items.Undershirt_03_basic_02

Items.Undershirt_03_basic_03

Items.Undershirt_03_basic_04

Items.Undershirt_03_rich_01

Items.Undershirt_03_rich_02

Items.Underwear_Basic_01_Bottom

Items.ValentinosJewellery1

Items.ValentinosJewellery2

Items.ValentinosJewellery3

Items.ValentinosJewellery4

Items.Vest_01_basic_01

Items.Vest_01_basic_02

Items.Vest_01_old_01

Items.Vest_01_old_02

Items.Vest_01_rich_01

Items.Vest_01_rich_02

Items.Vest_02_basic_01

Items.Vest_02_basic_02

Items.Vest_02_old_01

Items.Vest_02_old_02

Items.Vest_02_rich_01

Items.Vest_02_rich_02

Items.Vest_03_basic_01

Items.Vest_03_basic_02

Items.Vest_03_old_01

Items.Vest_03_old_02

Items.Vest_03_rich_01

Items.Vest_03_rich_02

Items.Vest_04_basic_01

Items.Vest_04_basic_02

Items.Vest_04_old_01

Items.Vest_04_old_02

Items.Vest_04_rich_01

Items.Vest_04_rich_02

Items.Vest_06_basic_01

Items.Vest_06_basic_02

Items.Vest_06_old_01

Items.Vest_06_old_02

Items.Vest_06_rich_01

Items.Vest_06_rich_02

Items.Vest_06_rich_03

Items.Vest_06_rich_04

Items.Vest_07_basic_01

Items.Vest_07_basic_02

Items.Vest_07_basic_03

Items.Vest_07_old_01

Items.Vest_07_old_02

Items.Vest_07_old_03

Items.Vest_07_rich_01

Items.Vest_07_rich_02

Items.Vest_07_rich_03

Items.Vest_08_basic_01

Items.Vest_08_basic_02

Items.Vest_08_old_01

Items.Vest_08_old_02

Items.Vest_08_rich_01

Items.Vest_08_rich_02

Items.Vest_10_basic_01

Items.Vest_10_basic_02

Items.Vest_10_old_01

Items.Vest_10_old_02

Items.Vest_10_rich_01

Items.Vest_10_rich_02

Items.Vest_11_basic_01

Items.Vest_11_basic_02

Items.Vest_11_old_01

Items.Vest_11_old_02

Items.Vest_11_rich_01

Items.Vest_11_rich_02

Items.Vest_12_basic_01

Items.Vest_12_basic_02

Items.Vest_12_old_01

Items.Vest_12_old_02

Items.Vest_12_rich_01

Items.Vest_12_rich_02

Items.Vest_13_basic_01

Items.Vest_13_basic_02

Items.Vest_13_rich_01

Items.Vest_13_rich_02

Items.Vest_13_rich_03

Items.Vest_13_rich_04

Items.Vest_14_basic_01

Items.Vest_14_basic_02

Items.Vest_14_old_01

Items.Vest_14_old_02

Items.Vest_14_rich_01

Items.Vest_14_rich_02

Items.Vest_15_basic_01

Items.Vest_15_basic_02

Items.Vest_15_basic_03

Items.Vest_15_old_01

Items.Vest_15_old_02

Items.Vest_15_old_03

Items.Vest_16_basic_01

Items.Vest_16_old_01

Items.Vest_16_old_02

Items.Vest_16_rich_01

Items.Vest_16_rich_02

Items.Vest_17_basic_01

Items.Vest_17_basic_02

Items.Vest_17_rich_01

Items.Vest_17_rich_02

Items.Vest_18_basic_01

Items.Vest_18_basic_02

Items.Vest_18_old_01

Items.Vest_18_rich_01

Items.Vest_18_rich_02

Items.Vest_19_basic_01

Items.Vest_19_basic_02

Items.Vest_19_old_01

Items.Vest_19_rich_01

Items.Vest_19_rich_02

Items.Vest_20_basic_01

Items.Vest_20_basic_02

Items.Vest_20_old_01

Items.Vest_20_old_02

Items.Vest_20_rich_01

Items.Vest_20_rich_02

Items.Visor_01_basic_01

Items.Visor_01_basic_02

Items.Visor_01_basic_03

Items.Visor_01_basic_04

Items.Visor_01_basic_05

Items.Visor_02_basic_01

Items.Visor_02_basic_02

Items.Visor_02_basic_03

Items.Visor_02_old_01

Items.Visor_02_old_02

Items.Visor_02_rich_01

Items.Visor_02_rich_02

Items.Visor_02_rich_03

Cyberpunk 2077 Other Useful Cheats

We've picked out what we consider to be the most useful Cyberpunk 2077 cheat codes to list here, but if you want access to absolutely everything then this CP77 Item Hash List Google Doc contains all of the dev commands that have been discovered so far. Meanwhile, if you're looking for more help with actually using these Cyberpunk 2077 cheats, then check out the CyberConsole forum at NexusMods for lots of discussion on the subject.