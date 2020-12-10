Edgar Wright reveals his 2020 lockdown viewing list: exclusive

Has the Covid-19 pandemic – and the subsequent lockdowns it has brought on – changed your viewing habits in 2020? Has the increased time at home given you the chance to catch up on some movies you'd never quite got round to watching before? Well, the chances are that you won’t have watched quite as many movies as Edgar Wright…
The British writer/director behind the Cornetto trilogy, Scott Pilgrim vs. the World and Baby Driver - pictured here with just some of his DVD and Blu-ray collection - has used the time since lockdowns began in March 2020 (as well as the windows of opportunity when cinemas have been open) to make a significant dent in his epic to-watch list.
In Total Film magazine’s upcoming 2020 Review of the Year issue, Wright writes about his mind-expanding film odyssey, in which he takes in many of the films he’d never seen from some of the seminal lists - heavyweight Top 100s or auteurs’ must-see recommendations. Check out the new covers below…
The new issue of Total Film magazine is out on Friday: in our 2020 Review of the Year we take a look back at the highs, lows and WTFs of the year in movies! The exclusive cover on the left is on its way to subscribers now... pic.twitter.com/8SOkig3fFCDecember 8, 2020
You can read that piece when the magazine hits shelves on Friday, and Wright has also shared with us his complete movie viewing list since the start of lockdown in March, which you can see in full, below. It features world-cinema classics, cult curios, and one 2021 blockbuster that we're not *at all* jealous he's seen. Nope, not one bit.
How many of the following have you seen? And which have you added to your own to-watch list?
All the films watched by Edgar Wright since the start of lockdown in March 2020
(1ST TIME WATCHES IN BOLD / CINEMA VIEWINGS WITH *)
- 2001: A SPACE ODYSSEY
- 3:10 TO YUMA (1957)
- 36 HOURS
- 45 YEARS
- 49TH PARALLEL
- 4 MONTHS 3 WEEKS 2 DAYS
- ABOUT ENDLESSNESS*
- AKIRA (4K)*
- AMADEUS (DIRECTOR'S CUT)
- AMERICAN BEAUTY
- THE AMERICAN FRIEND
- AN AMERICAN PICKLE*
- AMMONITE*
- ANDREI RUBLEV
- ANGST
- APPLES *
- THE APARTMENT
- THE ASSISTANT
- ARMY OF SHADOWS
- AU HASARD BALTHAZAR
- AUTUMN SONATA
- THE BATTLE OF ALGIERS
- BEAST (2018)
- THE BEAUTY JUNGLE
- BEAU TRAVAIL
- BEDLAM
- BEING A HUMAN PERSON
- BEING THERE
- THE BELLBOY
- BELLE DU JOUR
- BEFORE THE REVOLUTION
- BERGMAN: A YEAR IN THE LIFE
- BEYOND THE DOOR
- BIG DEAL ON MADONNA STREET
- BILL AND TED FACE THE MUSIC
- BILLY BUDD
- THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT
- THE BLACK STALLION
- BLOCK-HEADS
- BLOOD AND BLACK LACE
- BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB
- BLOODY SUNDAY
- BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM
- BOY
- BREAKING AWAY
- BRIDES OF DRACULA
- A BRIGHTER SUMMER DAY
- CAPERNAUM
- CARRY ON AT YOUR CONVENIENCE
- THE CHASER
- CINEMA PARADISO
- CIRCUS OF HORRORS
- THE CIRCUS
- CLEO FROM 5 TO 7
- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
- CLOSELY OBSERVED TRAINS
- CLOSE UP
- THE COLOR OF POMEGRANATES
- CONTAGION
- CRIES AND WHISPERS
- CRIMES AND MISDEMEANOURS
- THE CROWD
- THE CRUEL SEA
- CULLODEN
- DEKALOG 1-10
- DANGEROUS LIAISONS
- A DAY IN THE COUNTRY
- DEAD MEN DON’T WEAR PLAID
- DEATH BY HANGING
- THE DEFIANT ONES
- THE DEVIL RIDES OUT
- DIRTY HARRY
- DISTANT VOICES, STILL LIVES
- DO THE RIGHT THING
- DOWNHILL RACER
- DR JEKYLL & SISTER HYDE
- DR MABUSE - THE GAMBLER
- DRIVE A CROOKED ROAD
- DRUNKEN ANGEL
- DUCK SOUP
- THE EARRINGS OF MADAME DE…
- EASY LIVING
- EDDIE MURPHY: RAW
- THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER
- EQUINOX
- EVERYTHING GOES WRONG
- EVIL DEAD II: DEAD BY DAWN
- EYE OF THE CAT
- FANNY AND ALEXANDER
- FATAL ATTRACTION
- F IS FOR FAKE
- FAT CITY
- FESTEN
- THE FIENDS AND THE FLESH
- THE FIFTH CORD
- THE FIREMEN’S BALL
- FIRES WERE STARTED
- FISTS IN THE POCKET
- THE FORBIDDEN PHOTOS OF A LADY UNDER SUSPICION
- FORTY GUNS
- FOUR SIDED TRIANGLE
- FRANKENHOOKER
- FRIDAY
- FRIEDA
- GAS-S-S-S
- GATES OF HEAVEN
- GERMANY YEAR ZERO
- GERTRUD
- THE GHOST OF PETER SELLERS
- GOD’S OWN COUNTRY
- THE GOOD DIE YOUNG
- GOOD MORNING
- THE GOOD, THE BAD & THE UGLY*
- GONKS GO BEAT
- THE GREAT ESCAPE
- GREETINGS
- GREMLINS
- THE GROOVE TUBE
- THE HALFWAY HOUSE
- HANNAH AND HER SISTERS
- HAPPY (2021)
- HARPER
- HEATHERS
- HE WHO GETS SLAPPED
- HEREDITARY
- THE H MAN
- THE HIDDEN
- HIGH AND LOW
- HIGH LIFE
- HOFFA
- HOOSIERS
- THE HOUSE IS BLACK
- HUE AND CRY
- HUMAN DESIRE
- THE HUNT
- I AM CURIOUS YELLOW
- THE INFORMER (1935)
- ICE COLD IN ALEX
- IDIOCRACY
- IL SORPASSO
- I’M THINKING OF ENDING THINGS
- I’M YOUR WOMAN
- INVESTIGATION OF A CITIZEN UNDER SUSPICION
- INTOLERANCE
- IN WHICH WE SERVE
- THE INTRUDER (1962)
- IRREVERSIBLE
- ISLE OF THE DEAD
- IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY
- JAZZ ON A SUMMER’S DAY
- JEANNE DIELMAN - 23 QUAI DU COMMERCE
- JIMMY HOLLYWOOD
- JOURNEY TO ITALY
- JUDGMENT AT NUREMBERG
- JULIET OF THE SPIRITS
- KELLY’S HEROES
- KILLER OF SHEEP
- THE KILLER SHREWS
- KINGS OF THE ROAD
- KISS TOMORROW GOODBYE
- A KNIGHT’S TALE
- L.A. STORY
- LA HAINE
- LA JETÉE
- LA CAGE AUX FOLLES
- L’ARGENT
- LA RONDE
- LAST NIGHT IN SOHO*
- THE LAST RUN
- LAST YEAR AT MARIENBAD
- THE LATE SHOW
- LATE SPRING
- THE LEOPARD
- LA PLAISIR
- LE SILENCE DE LA MER
- LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
- THE LIFE AHEAD
- LIFE AND NOTHING MORE
- LIFE IS BEAUTIFUL
- LILYA 4 EVER
- LISTEN TO BRITAIN
- THE LIVES OF OTHERS
- LOLA MONTÈS
- LONDON AFTER MIDNIGHT
- THE LONG DAY CLOSES
- LOST GIRLS
- LOVES OF A BLONDE
- MACABRE (William Castle)
- MACBETH
- THE MADNESS OF YOUTH
- MAKE WAY FOR TOMORROW
- THE MAN FROM LARAMIE
- THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
- MANK
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN
- MAUVAIS SANG
- MESHES OF THE AFTERNOON
- MERCHANT OF FOUR SEASONS
- MID 90s
- THE MINDBENDERS
- MINISTRY OF FEAR
- MIRACLE MILE
- MIRROR
- THE MISFITS (1961)
- THE MISSION
- MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION
- MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
- MOMMY
- MONA LISA
- MONSIEUR HIRE
- MOONRISE KINGDOM
- MOROCCO
- MURDER BY CONTRACT
- MY BODYGUARD
- MY LIFE AS A DOG
- NAPOLEON
- THE NAVIGATOR (Buster Keaton)
- NEKROMANTIK
- NIGHT TRAIN TO MUNICH
- NO DIRECTION HOME (BOB DYLAN)
- NOWHERE TO GO (1958)
- NYMPHOMANIAC I & II
- OLDBOY
- ONCE UPON A TIME IN THE WEST*
- ONE EYED JACKS
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
- ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING
- ORDET
- OUR MOTHER’S HOUSE
- THE OX BOW INCIDENT
- PAISAN
- PALM SPRINGS
- PARADISE LOST 1, 2 & 3
- PATERSON
- PATHER PANCHALI
- PAYBACK
- PEOPLE ON SUNDAY
- PERSONA
- PHANTOM LADY
- PHANTOM OF THE PARADISE
- PHILADELPHIA
- THE PIANO TEACHER
- PIECES OF A WOMAN
- PINK STRING AND SEALING WAX
- LA PLAISIR
- POLICE STORY (1985)
- POLYESTER
- POPSTAR: NEVER STOP NEVER STOPPING
- POSSESSOR: UNCUT
- POSTCARDS FROM THE EDGE
- THE PRESTIGE
- PRIDE AND PREJUDICE
- THE PRODUCERS
- PROMISING YOUNG WOMAN*
- THE QUEEN OF SPADES
- RAILROADED!
- RAN
- REBECCA (2020)*
- RIO GRANDE
- ROCCO AND HIS BROTHERS
- ROCKS*
- LA RONDE
- RONNIE’S
- FELLINI’S ROMA
- ROME OPEN CITY
- RUN LOLA RUN
- SAFE
- SAINT MAUD
- SALESMAN
- SANSHO THE BAILIFF
- SANS SOLEIL
- SATANTANGO
- SCENES FROM A MARRIAGE
- SCOTT PILGRIM VS THE WORLD (Dolby Cinema Edition)*
- THE SECRET IN THEIR EYES
- A SEPARATION
- SESSION 9
- THE SEVENTH VEIL
- SHAME (BERGMAN)
- SHANGHAI EXPRESS
- SHE WORE A YELLOW RIBBON
- SHOAH
- SHOESHINE
- A SHORT FILM ABOUT KILLING
- SISTER (2013)
- THE SMALL BACK ROOM
- THE SNORKEL
- SON OF THE SHIEK
- THE SON’S ROOM
- SONGS FROM THE SECOND FLOOR
- SOPHIE’S CHOICE
- THE SPARKS BROTHERS (2021)
- SPIDER
- STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE
- THE SURROGATE
- FUCKING AMAL (SHOW ME LOVE)
- STALKER
- THE STATION AGENT
- STOLEN FACE
- SUMMER WITH MONIKA
- SWALLOW
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- THE TALL T
- TEAM AMERICA WORLD POLICE
- THEOREM
- THIRST
- T-MEN
- TENET* (twice!)
- LA TERRA TREMA
- THE TERMINATOR
- TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY
- THE THIEF OF BAGDAD (1940)
- THE THING
- THIS HAPPY BREED
- THROUGH THE OLIVE TREES
- THE TIMES OF HARVEY MILK
- TOGETHER
- TOMB OF LIGEIA
- TO SLEEP WITH ANGER
- TOOTSIE
- TOUKI BOUKI
- TOP GUN: MAVERICK
- THE TRAIN
- TRIUMPH OF THE WILL
- UGETSU
- UMBERTO D
- UNDERWORLD U.S.A
- THE UNKNOWN
- THE UNTOUCHABLES
- VAMPYRES (1974)
- VERNON, FLORIDA
- VIRIDIANA
- MY VOYAGE TO ITALY
- WAITING FOR GUFFMAN
- WANDA
- THE WAR GAME
- WATERLOO ROAD (1945)
- WE ARE THE BEST!
- WENT THE DAY WELL?
- WHERE IS THE FRIEND’S HOUSE?
- WHISTLE DOWN THE WIND
- WHISTLE AND I’LL COME TO YOU (1968)
- WINGS OF DESIRE
- WITCHFINDER GENERAL
- WITNESS
- WILLARD (1971)
- THE WOMAN IN BLACK (1989)
- WOMAN IN THE DUNES
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- WORKING GIRL
- WORLD OF TOMORROW (2015)
- YOU,THE LIVING
- YI YI
- ZAPPA
- ZERO DU CONDUITE
- ZODIAC
- ZU WARRIORS FROM THE MAGIC MOUNTAIN
Edgar Wright’s next film, Last Night in Soho, is scheduled to open on April 23, 2021. Total Film’s Review of the Year issue hits newsstands real and digital on Friday, December 8. Order a copy here.
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