Microsoft Flight Simulator 2020 keyboard controls: Every default Flight Sim key in the game

In trying to simulate the intricacies of real planes, there are a lot of Flight Simulator 2020 keyboard controls to master. With so many Flight Simulator 2020 keys to remember, the control scheme can be a lot to take in when you’re just starting your career as a pilot.

In this guide, we’re going to run through all of the default Flight Simulator 2020 keyboard controls, grouping some of the most important inputs into sections you can jump between using the menu on the left or above. You can also hit CTRL + F then type in the search box to find the key you’re looking for.

Microsoft Flight Simulator 2020 Keyboard Controls

Flight Simulator 2020 miscellaneous keys

Flight Simulator 2020 miscellaneous keys

(Image credit: Microsoft)

Toggle Fuel Pump - ALT + P

Toggle Marker Sound - CTRL + 3

Minus - CTRL + NUM SUB

Plus - CTRL + NUM PLUS

Toggle Pushback - SHIFT + P

Request Fuel - SHIFT + F

Display Navlog - N

Display Map - V

Sim Rate - R

Skip RTC - BACKSPACE

New UI Window Mode - RIGHT ALT

Toggle Delegate Control To Copilot - CTRL + ALT + X

Flight Simulator 2020 instruments & systems keys

Flight Simulator 2020 instruments & systems keys

(Image credit: Microsoft)

Anti Ice

Toggle Anti Ice - H

Toggle Pilot Heat - SHIFT + H

Electrics

Toggle Master Alternator - ALT + A

Toggle Master Battery - ALT + B

Toggle Master Battery & Alternator - SHIFT + M

Engine Instruments

Decrease Cowl Flap - SHIFT + CTRL + C

Increase Cowl Flap - SHIFT + CTRL + V

Select Engine - E

Auto Start Engine - CTRL + E

Engine Autostop - SHIFT + CTRL + E

Magneto - M

Magnetos Both - SHIFT + ALT + F

Magnetos Left - SHIFT + ALT + S

Magnetos Off - SHIFT + ALT + Q

Magnetos Right - SHIFT + ALT + D

Magnetos Start - SHIFT + ALT + G

Toggle Master Ignition Switch - ALT + I

Flight Instruments

Select Airspeed Bug - SHIFT + CTRL + R

Select Altitude Bug - SHIFT + CTRL + Z

Toggle Autorudder - SHIFT + CTRL + U

Set Altimeter - B

Decrease Heading Bug - CTRL + DEL

Increase Heading Bug - CTRL + INSERT

Select Heading Bug - SHIFT + CTRL + H

Set Heading Indicator - D

Toggle Alternate Static - ALT + S

Fuel

Toggle Fuel Dump - SHIFT + CTRL + D

Fuel Selector 1 All - ALT + W

Fuel Selector 1 Off - CTRL + ALT + W

Toggle All Fuel Valves - ALT + V

Flight Simulator 2020 camera keys

Flight Simulator 2020 camera keys

(Image credit: Microsoft)

Slew Mode

Slew Translate Up (Slow) - F3

Slew Translate Up (Fast) - F4

Slew Translate Backward - NUM 2

Slew Translate Forward - NUM 8

Slew Translate Down (Fast) - F1

Slew Translate Down (Slow) - A

Slew Y-Axis Translation Freeze - F2

Slew Roll Left - NUM 7

Slew Roll Right - NUM 9

Slew X-Axis Translation Freeze - NUM 5

Slew Yaw Left - NUM 1

Slew Yaw Right - NUM 3

Slew Translate Left - NUM 4

Slew Pitch Down (Fast) - F8

Slew Pitch Freeze - F6

Slew Pitch Down - NUM 0

Slew Pitch Up - 9

Slew Pitch Up (Fast) - F5

Slew Pitch Up (Slow) - F7

Slew Translate Right - NUM 6

Toggle Slew Mode - Y

Camera Mode Switches

Cockpit/External View Mode - END

Toggle Drone - INSERT

Cockpit Camera

Load Custom Camera 0 - ALT + 0

Load Custom Camera 1 - ALT + 1

Load Custom Camera 2 - ALT + 2

Load Custom Camera 3 - ALT + 3

Load Custom Camera 4 - ALT + 4

Load Custom Camera 5 - ALT + 5

Load Custom Camera 6 - ALT + 6

Load Custom Camera 7 - ALT + 7

Load Custom Camera 8 - ALT + 8

Load Custom Camera 9 - ALT + 9

Load Next Custom Camera - K

Load Previous Custom Camera - SHIFT + K

Save Custom Camera 0 - CTRL + ALT + 0

Save Custom Camera 1 - CTRL + ALT + 1

Save Custom Camera 2 - CTRL + ALT + 2

Save Custom Camera 3 - CTRL + ALT + 3

Save Custom Camera 4 - CTRL + ALT + 4

Save Custom Camera 5 - CTRL + ALT + 5

Save Custom Camera 6 - CTRL + ALT + 6

Save Custom Camera 7 - CTRL + ALT + 7

Save Custom Camera 8 - CTRL + ALT + 8

Save Custom Camera 9 - CTRL + ALT + 9

Decrease Cockpit View Height - DOWN

Increase Cockpit View Height - UP

Translate Cockpit View Backward - RIGHT ALT + DOWN

Translate Cockpit View Forward - RIGHT ALT + UP

Translate Cockpit View Left - LEFT

Translate Cockpit View Right - RIGHT

Cockpit Look Down - SHIFT + DOWN

Cockpit Look Left - SHIFT + LEFT

Cockpit Look Right - SHIFT + RIGHT

Cockpit Look Up - SHIFT + UP

Cockpit Quickview Up - CTRL + UP

Cockpit Quickview Rear - CTRL + DOWN

Cockpit Quickview Right - CTRL + RIGHT

Cockpit Quickview Left - CTRL + LEFT

Cockpit Quickview Cycle - Q

Reset Cockpit View - CTRL + Space / F

Cockpit View Upper - Space

Unzoom Cockpit View - -

Toggle Smart Camera - S

Zoom Cockpit View - =

(Image credit: Microsoft)

Drone Camera

Toggle Drone Depth Of Field - F1

Toggle Foreground Blur - F5

Drone Top Down View - CTRL + SPACE

Attach Drone To Next Target - CTRLl + PAGE UP

Attach Drone To Previous Target - CTRL + PAGE DOWN

Toggle Drone Auto Exposure - CTRL + F4

Toggle Drone Auto Focus - F4

Decrease Drone Rotation Speed - F3

Decrease Drone Translation Speed - F1

Decrease Drone Depth Of Field - F2

Increase Drone Depth Of Field - F3

Decrease Drone Exposure - CTRL + F2

Increase Drone Exposure - CTRL + F3

Increase Drone Rotation Speed - F4

Increase Drone Translation Speed - F2

Lock Drone To Next Target - T

Lock Drone To Previous Target - SHIFT + T

Translate Drone Backward - S

Translate Drone Down - F

Translate Drone Forward - W

Translate Drone Left - A

Translate Drone Right - D

Translate Drone Up - R

Reset Drone Roll - SPACE

Reset Drone Target Offset - NUM 5

Pitch Drone Down - NUM 2

Roll Drone Right - NUM 9

Pitch Drone Up - NUM 8

Yaw Drone Left - NUM 4

Yaw Drone Right - NUM 6

Roll Drone Left - NUM 7

Toggle Drone Follow Mode - TAB

Toggle Drone Lock Mode - CTRL + TAB

Increase Drone Zoom - NUM PLUS

Decrease Drone Zoom - NUM SUB

Toggle Plane Controls - C

External Camera

Reset External View - CTRL + SPACE / F

External Quickview Left - CTRL + LEFT

External Quickview Rear - CTRL + DOWN

External Quickview Right - CTRL + RIGHT

External Quickview Top - CTRL + UP

Unzoom External View - -

Zoom External View - =

Fixed Camera

Toggle Fixed Camera 10 - CTRL + SHIFT + 0

Toggle Fixed Camera 1 - CTRL + SHIFT + 1

Toggle Fixed Camera 2 - CTRL + SHIFT + 2

Toggle Fixed Camera 3 - CTRL + SHIFT + 3

Toggle Fixed Camera 4 - CTRL + SHIFT + 4

Toggle Fixed Camera 5 - CTRL + SHIFT + 5

Toggle Fixed Camera 6 - CTRL + SHIFT + 6

Toggle Fixed Camera 7 - CTRL + SHIFT + 7

Toggle Fixed Camera 8 - CTRL + SHIFT + 8

Toggle Fixed Camera 9 - CTRL + SHIFT + 9

Reset Fixed Camera - F

Previous Fixed Camera - SHIFT + A

Next Fixed Camera - A

Instrument Views

Previous Instrument View - SHIFT + A

Next Instrument View - A

Toggle Instrument View 10 - CTRL + 0

Toggle Instrument View 1 - CTRL + 1

Toggle Instrument View 2 - CTRL + 2

Toggle Instrument View 3 - CTRL + 3

Toggle Instrument View 4 - CTRL + 4

Toggle Instrument View 5 - CTRL + 5

Toggle Instrument View 6 - CTRL + 6

Toggle Instrument View 7 - CTRL + 7

Toggle Instrument View 8 - CTRL + 8

Toggle Instrument View 9 - CTRL + 9

Select Next POI - PGUP

Reset Smartcam - CTRL + F

Set Custom Smartcam Target - T

Next Smartcam Target - PGUP + CTRL

Camera AI Player - HOME + CTRL

Previous Smartcam Target - PGDOWN + CTRL

Toggle Follow Smartcam Target - PGDOWN

Unset Custom Smartcam Target - SHIFT + T

Flight Simulator 2020 autopilot keys

Flight Simulator 2020 autopilot keys

(Image credit: Microsoft)

Autopilot Airspeed Hold - Alt + R

Decrease Autopilot Reference Altitude - CTRL + PGDOWN

Increase Autopilot Reference Altitude - CTRL + PGUP

Toggle Autopilot Approach Hold - CTRL + A

Toggle Autopilot Attitude Hold - CTRL + T

Toggle Autopilot Localizer Hold - CTRL + O

Toggle Autopilot Mach Hold - CTRL + M

Toggle Autopilot Master - Z

Autopilot N1 Hold - CTRL + S

Decrease Autopilot N1 Reference - CTRL + END

Increase Autopilot N1 Reference - CTRL + HOME

Autopilot Nav1 Hold - CTRL + N

Decrease Autopilot Reference Airspeed - SHIFT + CTRL + DEL

Increase Autopilot Reference Airspeed - SHIFT + CTRL + INSERT

Decrease Autopilot Reference VS - CTRL + END

Increase Autopilot Reference VS - CTRL + HOME

Toggle Autopilot Wing Leveler - CTRL + V

Autopilot Off - SHIFT + ALT + Z

Autopilot On - ALT + Z

Arm Auto Throttle - SHIFT + R

Auto Throttle To GA - SHIFT + CTRL + G

Toggle Avionics Master - PGUP

Toggle Flight Director - CTRL + F

Toggle Yaw Damper - CTRL + D

Flight Simulator 2020 brake keys

Flight Simulator 2020 brake keys

(Image credit: Microsoft)

Brakes - NUM DECIMAL

Left Brake - NUMMULT

Right Brake - NUM SUB

Toggle Parking Brakes - CTRL + NUM DECIMAL

Flight Simulator 2020 flight control surfaces keys

Flight Simulator 2020 flight control surfaces keys

(Image credit: Microsoft)

Primary Control Surfaces

Aileron Left (Roll Left - NUM 4

Aileron Right (roll Right) - NUM 6

Center Ailer Rudder - NUM 5

Elevator Down (Pitch Down) - NUM 8

Elevator Up (Pitch Up) - NUM 2

Toggle Water Rudder - CTRL + W

Rudder Left (Yaw Left) - NUM 0

Rudder Right (Yaw Right) - ENTER

Secondary Control Surfaces

Decrease Flaps - F6

Extends Flaps - F8

Increase Flaps - F7

Retract Flaps - F5

Toggle Spoilers - NUM DIVIDE

Control Trimming Surfaces

Aileron Trim Left - CTRL + NUM 4

Aileron Trim Right - CTRL + NUM 6

Rudder Trim Left - CTRL + NUM 0

Rudder Trim Right - CTRL + Enter

Elevator Trim Down (Nose Down) - NUM 7

Elevator Trim Up (Nose Up) - NUM 1

Flight Simulator 2020 landing gear keys

Flight Simulator 2020 landing gear keys

(Image credit: Microsoft)

Toggle Landing Gear - G

Gear Down - CTRL + G

Toggle Tail Wheel Lock - SHIFT + G

Flight Simulator 2020 lights keys

Flight Simulator 2020 lights keys

(Image credit: Microsoft)

Exterior Lights

Toggle Landing Lights - CTRL + I

Landing Lights Down - SHIFT + CTRL + NUM 2

Landing Light Home - SHIFT + CTRL + NUM 5

Landing Light Left - SHIFT + CTRL + NUM 4

Landing light Right - SHIFT + CTRL + NUM 6

Landing light Up - SHIFT + CTRL + NUM 8

Toggle Strobes - O

Toggle Beacon Light - ALT + H

Toggle Nav Light - ALT + N

Toggle Taxi Lights - ALT + J

Interior Lights

Toggle Flashlight - Alt + l

Toggle Lights - l

Flight Simulator 2020 menu keys

Flight Simulator 2020 menu keys

(Image credit: Microsoft)

Toggle Active Pause - PAUSE

Toggle Basic Control Panel - CTRL + C

Clear Search - DEL

Toggle Pause - ESC

Select 1 - Alt + F1

Select 2 - Alt + F2

Select 3 - Alt + F3

Select 4 - Alt + F4

Display Checklist - SHIFT + C

Next Toolbar Panel - .

Previous Toolbar Panel - /

Back To Main Menu - END

Close Menu - BACKSPACE

Fly - ENTER

Change Aircraft - F11

Liveries - F12

See Specifications - F10

Help Menu - TAB

Restart Free Flight - HOME

Restart Activity - HOME

Flight Simulator 2020 power management keys

Flight Simulator 2020 power management keys

(Image credit: Microsoft)

Mixture

Decrease Mixture - SHIFT + CTRL + F2

Increase Mixture (Small) - SHIFT + CTRL + F3

Set Mixture Lean - SHIFT + CTRL + F1

Set Mixture Rich - SHIFT + CTRL + F4

Propeller

Decrease Propeller Pitch - CTRL + F2

Propeller Pitch Hi - CTRL + F4

Increase Propeller Pitch - CTRL + F3

Propeller Pitch Lo - CTRL + F1

Throttle

Throttle Cut - F1

Decrease Throttle - F2

Increase Throttle - F3

Flight Simulator 2020 radio keys

Flight Simulator 2020 radio keys

(Image credit: Microsoft)

ADF

ADF - SHIFT + CTRL + A

Comms

Com Radio - C

Set Com1 Standby - SHIFT + ALT + X

Com1 Switch To Standby - ALT + U

DME

DME - F

NAV

Decrease NAV1 Frequency (Fract, Carry) - SHIFT + CTRL + PGDOWN

Increase NAV1 Frequency (Fract, Carry) - SHIFT + CTRL + PGUP

NAV1 Swap - SHIFT + CTRL + N

NAV Radio - N

VOR

Decrease VOR1 OBS - SHIFT + CTRL + END

Increase VOR1 OBS - SHIFT + CTRL + HOME

VOR OBS - SHIFT + V

XPNDR

Transponder - T

Set Transponder - SHIFT + ALT + W

Display ATC - Scroll Lock

ATC Panel Choice 0 - 0

ATC Panel Choice 1 - 1

ATC Panel Choice 2 - 2

ATC Panel Choice 3 - 3

ATC Panel Choice 4 - 4

ATC Panel Choice 5 - 5

ATC Panel Choice 6 - 6

ATC Panel Choice 7 - 7

ATC Panel Choice 8 - 8

ATC Panel Choice 9 - 9

Frequency Swap - X

Increase Wheel Speed - SHIFT

